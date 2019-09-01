Андрей Артюхов и Федор Шишкин расссмотрели обращения многодетных матерей

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Обращения многодетных матерей рассмотрели первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов вместе с главой города, секретарем местного отделения партии Федором Шишкиным в общественной приемной партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Женщина, воспитывающая одна троих сыновей, нуждается в материальной помощи. Она находится в отпуске по уходу за младшим ребенком, которому нет и полутора лет, двое старших – школьники, и им нужно купить одежду, обувь и канцелярию. Андрей Артюхов и Федор Шишкин приняли решение оказать поддержку заявительнице и ее детям.

С такой же просьбой к депутату обратилась еще одна жительница Ишима. Она рассказала: "Мы с мужем воспитываем пятерых детей, трое из которых – опекаемые. Мы оба работаем, в общем, справляемся, но сейчас наступил школьный период, одномоментно нужно купить и форму, и канцелярию, поскольку у нас четыре школьника". Многодетная семья получит помощь.

В поддержке нуждается и начинающий предприниматель, многодетная мама, воспитывающая троих детей. "С марта нынешнего года я стала участником программы по выходу малоимущих семей на самообеспечение, - сообщила заявительница. – Доход начну получать в конце 2019 года. Сейчас же детям нужно купить сезонную одежду". И эта семья получит поддержку.

Андрей Артюхов отметил, что поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни многодетных семей входят в число приоритетов Тюменской области. "За год число многодетных семей в регионе выросло на 7,7% — с 24 тысяч 473 семей за семь месяцев 2018 года до 26 тысяч 375 семей в этом, — подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия".