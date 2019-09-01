Девять медалей завоевали тюменские спортсмены на фестивале в Башкирии

| Фото: ЦСП72 во "ВКонтакте" | Фото: ЦСП72 во "ВКонтакте"

Девять медалей завоевали тюменцы на V Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта, который проходит в Уфе с 11 по 15 сентября, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Успешно для сибиряков завершились соревнования по гиревому спорту и самбо. Тюменские спортсмены принесли в копилку области две золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

В состязаниях по самбо первое место завоевала Виктория Шнайдер (64 кг). Третьи строчки достались Алене Володченко (60 кг), Елизавете Бабушкиной (80 кг), Даниилу Фатхулину (82 кг), Ивану Очкину (74 кг).

В командном зачете по самбо Тюменская область заняла второе место, первое - у хозяев соревнований.

В состязаниях по гиревому спорту золото взяла Анна Киреева​​​​​​​​. Вторые позиции присудили Ильфату Айдбаеву​ и Игорю​ Белецкому​​​​​​. Третье место досталось Сергею Латышенко.

В командном зачете по гиревому спорту Тюменская область заняла второе место, проиграв всего четыре очка Челябинской области.