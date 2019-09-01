Бизнесмен из Индии пригласил тюменских предпринимателей к сотрудничеству на СУПе-2019

| Фото: организаторов СУПа-2019 | Фото: организаторов СУПа-2019

О возможностях российского бизнеса в Индии и о том, как в этой стране развивают молодежное предпринимательство, рассказал участникам "Слета успешных предпринимателей-2019" в Тюмени индийский бизнесмен Сукрит Шаран.

По его словам, в Индии проживает 900 млн человек, попадающих в молодежную возрастную категорию, и инвестирование в этих людей, тем более если они занимаются предпринимательством, - одна из главных задач правительства. Для этого по всей стране созданы департаменты, отвечающие за работу с молодежью, и отдельно выделенное министерство, занимающееся поддержкой и развитием микро- и малого бизнеса молодых людей.

Помимо предпринимательских инициатив, направленных вглубь Индии, в сфере внимания таких учреждений - продвижение молодежного бизнеса за рубеж. Особенно плотно Индия сотрудничает с государствами БРИКС.

"Во многих странах есть локальные проблемы в ведении бизнеса, но если смотреть на молодежное предпринимательство - проблемы одни и те же. Мы должны создать экосистему, где предприниматели из разных стран могли бы чувствовать себя в безопасности и иметь место для коллаборации. Мы уже сотрудничаем с институтом "Сколково", но важно понимать, что Россия не заканчивается на Москве и Санкт-Петербурге. Наша задача - наладить сотрудничество в регионах России, чтобы предприятия наших стран взаимодействовали и развивали инновационные проекты", - отметил Сукрит Шаран.

Для этого создана специальная программа Soft-Landing, призванная помочь российским предпринимателям развивать свой бизнес в Индии. Уже открыто представительство в режиме одного окна в "Сколково" и еще в нескольких регионах РФ. С их помощью любой предприниматель может выйти на рынок Индии, и правительство страны будет способствовать этому. Уже есть успешные совместные российско-индийские проекты, которые серьезно конкурируют с европейскими компаниями и разработками США. Сукрит Шаран пригласил всех тюменских бизнесменов выходить на контакт с индийскими коллегами.

Директор областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов напомнил, что в 2018 году губернатор Тюменской области Александр Моор встречался с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России, а в 2019 году тюменская делегация посетила Индию с бизнес-миссией, касающейся нефтегазовой сферы. Он заверил присутствующих, что региональный центр экспорта окажет все возможное содействие тем предпринимателям, которые готовы выйти на индийский рынок.

Напомним, седьмой международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2019" проходит в Тюмени с 13 по 15 сентября. Форум разместился на территории оздоровительного центра "Олимпийская ребячка".

Дарья Казакова