В Тюменской области определились лучшие игроки в городки

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР" Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Соревнования по городошному спорту состоялись в селе Аромашево в рамках XXIII спартакиады учащихся Тюменской области с 13 по 15 сентября на стадионе "Олимпийский".

Итоговые состязания проводились в двух группах: городов и районов региона. В группе городов за призовые места сражались команды Тюменского района, Заводоуковска, Тобольска, Ялуторовска и Калининского административного округа Тюмени. Борьбы за первое место не получилось: команда Тюменского района не оставила своим соперникам никаких шансов, всухую выиграв все игры.

Битва за серебро и бронзу получилась очень упорной. Лишь по дополнительным показателям с учетом разницы партий второе место досталось команде Заводоуковска. На третьей ступени пьедестала почета расположился КАО Тюмени, причем команда Тобольска выдала такие же показатели, но уступила в личной встрече и потому остановилась в шаге от бронзы.

В другой группе за место в тройке боролись Аромашевский, Тобольский и Упоровский районы, а также Голышмановский городской округ. И здесь лидер определился с завидным преимуществом: лучшей, показав 100% результат, стала команда Упоровского района. Серебряными призерами стали представители принимающей стороны, Аромашевского района. Замкнула тройку лидеров команда Голышмановского ГО.

Городки – русская народная спортивная игра, в которой необходимо с определенных расстояний выбивать метанием биты "города" – фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), называемых городками или рюхами.