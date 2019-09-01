Северяне, переезжающие по программе "Сотрудничество", смогут купить "долевку"

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Жители Ямала и Югры, переезжающие по программе "Сотрудничество" в Тюменскую область, могут приобрести строящееся жилье. Поправки, регулирующие предоставление социальных выплат, утвердил губернатор Александр Моор.

Ранее участники программы могли купить лишь готовое жилье в новостройке, но благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" и внедрением эскроу-счетов сделки с "долевкой" стали безопасными.

Предложения Главного управления строительства Тюменской области о возможности участия объектов долевого строительства в реализации программы "Сотрудничество" уже приняты правительствами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Напомним, что благодаря программе "Сотрудничество" с 2005 года социальные выплаты для переселения из районов Крайнего Севера получили 2 тыс. 427 семей.