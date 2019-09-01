  • 19 сентября 201919.09.2019четверг
  • USD64,4290
    EUR71,2391
  • В Тюмени 9..11 С 8 м/с ветер юго-западный

Северяне, переезжающие по программе "Сотрудничество", смогут купить "долевку"

Экономика, 14:38 19 сентября 2019

admtyumen.ru

Жители Ямала и Югры, переезжающие по программе "Сотрудничество" в Тюменскую область, могут приобрести строящееся жилье. Поправки, регулирующие предоставление социальных выплат, утвердил губернатор Александр Моор.

Ранее участники программы могли купить лишь готовое жилье в новостройке, но благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" и внедрением эскроу-счетов сделки с "долевкой" стали безопасными.

Предложения Главного управления строительства Тюменской области о возможности участия объектов долевого строительства в реализации программы "Сотрудничество" уже приняты правительствами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Напомним, что благодаря программе "Сотрудничество" с 2005 года социальные выплаты для переселения из районов Крайнего Севера получили 2 тыс. 427 семей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , национальный проект Жилье и городская среда , программа "Сотрудничество"

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 19.09.2019Северяне, переезжающие по программе "Сотрудничество", смогут купить "долевку"
14:05 19.09.2019ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
11:21 19.09.2019Завод по производству газопоршневых электростанций откроют в Тюмени
09:09 19.09.2019Советы предпринимателям от банка: стоит ли брать кредит на развитие бизнеса?