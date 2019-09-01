В Запсибкомбанке ставка по ипотеке на землю от 9,75 %

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Воплотить в жизнь мечту о комфортном доме на своей земле поможет Запсибкомбанк. Кредит на приобретение земельного участка – это одна из уникальных ипотечных программ, которой уже воспользовались многие клиенты банка, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Летом заемщики банка успели оформить ипотеку, приобрести землю и приступить к строительству. По сравнению с летом 2018 года произошел рост заявок на ипотечные кредиты на 7 %. Средний размер одного займа на 1 сентября 2019 года по данным внутренней статистики банка составил 2,1 млн рублей. Сумма достаточная для приобретения участка с хорошим расположением и наличием необходимой инфраструктуры для комфортного проживания.

Кредит можно получить по ставке от 9,75 % годовых на срок до 30 лет. Длительный срок кредитования позволит подобрать наиболее комфортный ежемесячный платеж, при этом первый взнос на приобретение земельного участка может быть минимальным – всего 10 % от стоимости участка. Например, цена небольшого участка земли у партнера банка в коттеджном поселке пригорода Тюмени на текущий день составляет 350 тыс. рублей. Соответственно, приобретая его в ипотеку, при условии первого взноса в размере 10 %, достаточно иметь собственных накоплений всего 35 тыс. рублей. Если сравнить со средней зарплатой по региону, это вполне приемлемая сумма для семьи.

Рассчитать подробный график платежей, получить необходимую консультацию об условиях ипотечных программ на землю, а также ознакомиться с полным перечнем объектов, предлагаемых партнерами банка, можно в любом из офисов Запсибкомбанка. А оформить заявку, не выходя из дома, можно онлайн. Также банк упростил процедуру подачи заявок на ипотеку. Например, владельцам зарплатных карт, получающим по ним свой доход более трех месяцев, справка о доходах не требуется.

"В наше время мир очень динамичен, мы постоянно передвигаемся, общаемся, много времени проводим в стенах офисов и общественных местах. При таком ритме многим людям хочется покоя, уединения и тишины, создать собственный островок гармонии. Возможность приобрести в ипотеку только земельный участок без наличия на нем построек не ограничивает клиента готовыми предложениями на рынке недвижимости, позволяет разместить все, что необходимо, по своему усмотрению. Для тех, кто планирует дом мечты по собственному проекту, в Запсибкомбанке мы также предлагаем жилищный кредит на строительство дома своими силами по ставкам от 10,3 % годовых. Выбор за вами!" – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.