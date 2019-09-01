Тюменский "Рубин" результативно перебросал гостей из Ижевска

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Тюменский "Рубин" одолел "Ижсталь" из Ижевска – 3:1 - в рамках домашнего матча чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Последний рубеж хозяев защищал Алексей Артамкин. В первом периоде он отразил пять бросков. Рубиновцы втрое перебросали своих соперников. Начали встречу хозяева осторожно, но постепенно маховик их атак набрал приличные обороты.

Многое определило индивидуальное мастерство сибирских хоккеистов. На шестой минуте нападающий 2001 года рождения Михаил Сусликов вкатился в зону "Ижстали" и бросил точно в угол ворот гостей через трех соперников, пытавшихся остановить прорыв форварда. Отметим, что Сусликов выходил на лед в звене Никиты Ядроеца вместе с Андреем Мниховичем. На десятой минуте последний открыл счет своим голам в чемпионате. Причем сделал это красиво – 2:0. На 24-й минуте лидерство "Рубина" упрочил Ядроец.

Второй отрезок ознаменовался более вязкой борьбой. При этом тюменцы продолжали оказывать давление на ворота соперников. Однажды судьи даже решили просмотреть эпизод на предмет взятия ворот "Ижстали", но этот факт не зафиксировали. В середине матча игроки "Рубина" также добились существенного превосходства в количестве бросков в створ.

Первую половину третьего периода рубиновцы провели уверенно. Однако на 63-й минуте допустили ошибку у своих ворот и Константин Рыжов разобрался в ситуации на пятачке сибирской дружины. Затем последовала серия удалений и хозяевам пришлось выдерживать натиск соперников, находясь в меньшинстве. Более того, гости выпустили шестого полевого игрока, однако гандикап в две шайбы хозяева смогли удержать.

"Рубин" выиграл шестой матч подряд.