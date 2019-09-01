Многодетные семьи могут подать заявки на списание части средств ипотеки в конце сентября

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Заявки в банки на списание 450 тыс. рублей по ипотеке могут подавать многодетные семьи с 25 сентября, сообщает пресс-служба "Дом.РФ".

С этого дня вступает в силу постановление правительства, по которому семьи могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в рамках государственной программы, оператором которой является ДОМ.РФ.

Государственная программа действует для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Для получения государственной поддержки заемщикам необходимо обращаться в банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению необходимо приложить документы, предусмотренные условиями программы. После предварительной проверки комплект документов будет направлен кредитором на рассмотрение в Дом.РФ. При соответствии заявки условиям программы Дом.РФ будет перечислять денежные средства на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Подробную информацию об условиях государственной программы можно получить на сайте Дом.РФ, а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22. Звонок по России бесплатный.