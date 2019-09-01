Лучшие юные самбисты Уральского федерального округа встретились в Тюмени

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Турнир по самбо на Кубок полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения прошел в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" 20 сентября.

"Самбо - интересный, захватывающий и очень зрелищный спорт. Это гордость России, наш национальный вид единоборств. Он появился сравнительно недавно, но быстро покорил сотни тысяч людей во всем мире. Язык международной семьи самбо - русский. Самбо закаляет характер, воспитывает волю к победе и отвагу, которые позволяют выдержать любые испытания", - обратился к участникам и гостям соревнований полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Турнир на Кубок полпреда президента РФ в УФО проводится в Тюмени второй год подряд, и уже становится традиционным. В этом году в нем приняли участие более 70 юных самбистов из Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

"На коврах Центра олимпийский подготовки "Тюмень-Дзюдо" выступали самые известные спортсмены мира. Как знать, может быть, и сейчас здесь собрались будущие звезды, которым предстоит защищать честь нашей страны на самом высоком международном уровне. Я уверен, что встреча самбистов в Тюмени - это не только спортивные схватки, но и отличный повод для дружеского общения", - сказал в приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.

Президент Европейской и Российской федераций самбо, заслуженый тренер России Сергей Елисеев напомнил, что в 2018 году самбо стало олимпийским видом спорта и выразил надежду на то, что среди участников турнира на Кубок полномочного представителя президента РФ в УФО есть будущие члены российской олимпийской сборной.

Завершил торжественную церемонию открытия соревнований хор Тюменского президентского кадетского училища. Кадеты исполнили Государственный гимн России.

Финальные поединки турнира вызвали огромный интерес у многочисленных болельщиков и почетных гостей, среди которых были ветеран тюменской авиации Герой России Владимир Шарпатов и выдающаяся тюменская дзюдоистка, призер чемпионата мира по дзюдо 2019 года в Токио Наталья Кузютина.

В упорной борьбе в командном зачете победу одержала сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На втором месте - команда Свердловской области, третье место разделили Курганская и Челябинская области.

Евгений Бабенко