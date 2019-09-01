Курганским фермерам выделяют землю для развития бизнеса

| Фото: kurganobl.ru | Фото: kurganobl.ru

До 100 гектаров земли на развитие сельхозпроизводства на безвозмездной основе могут получить в собственность крестьянско-фермерские хозяйства Курганской области.

Условия получения земельных участков определены законодательно, пояснили в департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области. Глава крестьянско-фермерского хозяйства должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, и КФК должно иметь не менее трех работников к моменту обращения.

Подобрать участок можно на портале "Свободные земли". Подробности можно узнать в департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области в рабочее время по телефону горячей линии 8 (3522) 43-32-32.

Курганская область - один из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа. Агропромышленный комплекс - один из системообразующих секторов экономики области, формирующий агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность региона. На его долю приходится до 15 % валового регионального продукта, на селе проживают около 38 % населения области.

В агропромышленном комплексе Курганской области действует 229 сельскохозяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, 1 тыс. 186 крестьянских (фермерских) хозяйств и насчитывается более 178 тыс. личных подсобных хозяйств населения.