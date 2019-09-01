Тюменский дзюдоист завоевал мировое Гран-при

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменский спортсмен Казбек Занкишиев выиграл турнир серии Гран-при в Узбекистане, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Он стал лучшим в весовой категории до 100 кг, представленной 28 дзюдоистами мира. Казбек Занкишиев выиграл во всех четырех встречах, одержав верх над местным атлетом Шерали Юраевым, Домеником Шонефельдтом из Германии, Микитой Свиридом из Беларуси и в финале над Зелимом Коцоевым из Азербайджана.

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дюздо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дюздо"

Победа принесла Казбеку, тренирующемуся под руководством Данила Воловича, 700 баллов в счет рейтинга Международной федерации дзюдо.

Сборная команда России выиграла командный зачет, имея в своем активе 5 золотых и 2 бронзовых награды. На втором месте расположились хозяева турнира, на третьем – спортсмены из Австрии. Участниками поединков на татами Ташкента стали более 400 спортсменов из 69 стран мира.