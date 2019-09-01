"Рубин" одержал волевую победу над столичной "Звездой"

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Чемпионский характер продемонстрировал тюменский "Рубин" в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги с московской "Звездой". Итог ледовой схватки - 4:3, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Уступая после первого периода со счетом 0:3, подопечные Михаила Звягина нашли в себе силы догнать соперников и вырвать победу в овертайме. Таким образом, рубиновцы выдохнули после поражений в двух предыдущих домашних встречах. А "Звезда" впервые проиграла в сезоне.

В начале матча место на последнем рубеже сибиряков занял Егор Назаров. На 15-й минуте он уступил пост Алексею Артамкину. Беды посыпались на головы тюменцев на 13-й минуте, когда армеец Артём Антипов открыл счет. Вскоре Владимир Пешехонов упрочил лидерство хозяев. А еще через 30 секунд Антипов оформил дубль. Казалось, что победа у "Звезды" уже в кармане, но рубиновцы были иного мнения. Времени в их распоряжении было вагон и до завершения третьего периода они отгрузили в ворота хозяев три безответные шайбы.

На 28-й минуте выступающий под двадцать восьмым номером капитан "Рубина" Денис Ячменёв, в большинстве сократил отставание тюменцев. Ему ассистировали Станислав Калашников и Вадим Кравченко. При этом, по броскам в створ ворот во втором периоде рубиновцы уступили.

Следующий отрезок гости провели выше всяких похвал. Медленно, но верно подтачивали они оборону москвичей и на 50-й минуте голевой бросок произвел Роман Горбунов. Ассистентом стал Виталий Зотов. Затем тюменцы заработали себе двойное большинство. Оборона армейцев сибирский напор в формате "5 на 3" выдержала, но на 58-й минуте защитник Александр Федотов, уже в равных составах, восстановил паритет.

За 24 секунды до сирены тюменцы остались в меньшинстве и были вынуждены начинать овертайм втроем против четверки полевых игроков "Звезды". В сложной ситуации Артамкин "Рубин" выручил, а на 64-й минуте Михаил Железнов хладнокровным броском в угол завершил контратаку сибирской дружины. Передачу ему выполнил Горбунов.