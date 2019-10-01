Лжесотрудник банка выманил деньги у жительницы Уватского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, похитившего деньги с банковской карты жительницы Увата, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытались снять деньги с ее банковского счета. Для дальнейшей защиты денежных средств неизвестный попросил собеседницу продиктовать реквизиты карты и персональные данные. После чего с карты потерпевшей списалась сумма в размере 37 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует никому не сообщать свои персональные и данные банковских карт. Если со счета незаконно списали средства, необходимо обратитесь в банк для аннулирования транзакции.