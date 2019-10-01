Московская фирма победила в конкурсе тюменского застройщика

| Фото: Группы компаний «Дом» | Фото: Группы компаний «Дом»

Созданием проекта благоустройства дворовой территории для нового проекта Группы компаний "Дом" займется московское архитектурное бюро "Атриум". Столичная компания победила в конкурсе тюменского застройщика.

Крупная тюменская строительная компания Группа компаний "Дом", которая сегодня занимается строительством микрорайона "Республика" еще в августе объявило о запуске конкурса среди архитектурных бюро. Цель конкурса – создание комфортного пространства для жителей и гостей новой очереди микрорайона "Правобережный".

Особенностью проекта является соседство первых домов с небольшим прудом, которое планируется превратить в полноценное место для отдыха жителей и гостей микрорайона. Сегодня водоем находится не в лучшем состоянии – густая зелень не дает подойди к воде, отдых здесь почти не возможен. Кроме этого столичные архитекторы должны будут поработать над детскими и спортивными площадками, а также разработать концепцию озеленения.

Напомним, заявки на участие в конкурсе от Группы компаний "Дом" отправило 14 архитектурных бюро, из них только четыре прошли в финал: "Атриум" (Москва), "Арх Про" (Москва), Landmark (Новосибирск), "Реконструкция2000К" (Тюмень).

Архитекторы из "Реконструкции2000К" ранее представил свой вариант благоустройства территории. Тюменские специалисты предлагали застройщику сконструировать "парящий" мост над озером, обустроить рядом места для отдыха, а на детской площадке разместить стилизованный корабль.

Московские архитекторы будут работать над придомовой территорией только первых двух домов. При этом, какой станет вторая очередь "Правобережного", застройщик пока не раскрывает. Будет ли застройщик заниматься благоустройством набережной Туры, как это было в первой очереди строительства, также неизвестно.