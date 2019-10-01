Тюменские предприниматели договорились о сотрудничестве с коллегами из Армении

tecrus.gtsites.ru tecrus.gtsites.ru

Директор тюменской НГ-Групп презентовал продукцию руководству крупной птицефабрики Армении во время визита в республику 24-27 сентября, сообщает пресс-служба Центра поддержки экспорта Тюменской области.

Тюменскому предприятию требуется поставщик качественной и экономически обоснованной упаковки для яиц – та, что он покупает у местного производителя и в Грузии, его не устраивает. Продукция тюменской компании заинтересовала коллег, в ближайшее время НГ-Групп осуществит пробную поставку упаковки для испытаний на линии.

Представители Тюменского машиностроительного завода посетили официальных дилеров Isuzu, КАМАЗ, МЧС и целый ряд магазинов, продающих запасные части для грузовой техники. Ереванские компании, специализирующиеся на поставках запасных частей, хорошо знают ТМЗ как производителя дисков сцепления, поэтому сразу предложили обсудить детали сотрудничества. По итогам встреч ожидается подписание контрактов на поставки дисков сразу с несколькими компаниями.

"Тюменские аэрозоли" успешно презентовали свою продукцию в МЧС, силовых структурах и ряде оружейных и туристических магазинов Армении. Пробная партия баллончиков для отпугивания животных будет поставлена по прямому контракту. В дальнейшем компания планирует продолжить сотрудничество, приняв участие в конкурсе на закупку большой партии баллонов.

"Россия – главный торговый партнер Армении. Туда поставляется российское оборудование для АЭС, энергоносители, алмазное сырье, древесина, машины, продукция химической промышленности. Только прошлом году экспорт тюменских товаров составил 400 тысяч долларов США", - рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.