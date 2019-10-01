Тюменским школьникам и студентам раскроют секреты инвестирования

| Фото: отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России | Фото: отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России

Лекции по основам инвестирования в школах, колледжах, Тюменском государственном университете пройдут с 30 сентября по 6 октября. Специалисты отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России проводят лекции в рамках Международной недели инвесторов, сообщают организаторы.

Старшеклассники и студенты узнают, что такое акция, облигация, диверсификация вложений, индивидуальный инвестиционный счет и многое другое. Специалисты Банка России познакомят молодых людей с особенностями финансовых продуктов и связанных с ними рисках, возможностями инвестирования на рынке ценных бумаг, различными стратегиями для достижения желаемого результата.

Просветительские мероприятия проходят по всей стране, в тюменском регионе – в Тюмени, Сургуте и Надыме.

"В последнее время, финансовые рынки стали доступнее, а значит, открылись возможности инвестировать даже с небольшими суммами. Одним из привлекательных способов размещения средств является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Основное преимущество ИИС - это налоговые льготы", - сообщил заместитель управляющего отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Четверухин.

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