Тюмень примет проект Высшей хоккейной лиги "Русская классика"

www.hcrubin.ru www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" примет "Зауралье" из Кургана в рамках проекта Высшей хоккейной лиги "Русская Классика" на открытом стадионе "Геолог" 22 декабря. Как сообщает пресс-служба клуба, для этого на поле установят хоккейную коробку.

Напомним, каждый сезон один из матчей регулярного чемпионата ВХЛ проходит под открытым небом.

А накануне лига презентовала новую эмблему проекта, ведь каждая "Русская классика" уникальна. В зависимости от участников и места проведения, меняется логотип и перечень мероприятий, сопровождающих событие. Новая эмблема "Русской классики" выполнена в стилистике герба Тюменской области. В логотипе использованы зеленый и синий цвета, а также основной элемент герба — два обращенных друг к другу соболя, являющихся символом Сибири и олицетворяющих собой богатство, природную и историческую ценность региона.

Первая "Русская классика" состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске. Почин поддержали Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган и Альметьевск. 28 января 2018 года "Рубин" на открытом воздухе одолел "Зауралье" в гостях – 4:0. У тюменцев шайбы забросили, в том числе, продолжающие карьеру в "Рубине" форварды Денис Давыдов и Вадим Кравченко. Главным тренером "Зауралья" был нынешний рулевой рубиновой дружины Михаил Звягин.