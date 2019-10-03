Предприниматели получат кредит по сниженной ставке

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Ставку по кредитам снизил МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития России, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка от 7,75% до 8,25% годовых. Подробнее здесь.

На территории Тюменской области действует центр консультирования предпринимателей МСП Банка в Тюмени по адресу: ул. Водопроводная, 34, 2 этаж. Тюменское подразделение банка начало свою работу в июле 2018 года.

За весь период действия льготных программ кредитования субъектам МСП Тюменской области оказана финансовая поддержка в размере 5,6 млрд рублей, в том числе в 2019 году в размере 1,4 млрд рублей.

По вопросам оказания кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП МСП Банка в Тюменской области можно обращаться к региональному директору Александру Вагину (сот. +79058203789, эл.адрес vagin@mspbank.ru) и региональному менеджеру Роману Грохотову (сот.+79123891777, эл. адрес grokhotov@mspbank.ru).