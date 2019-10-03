Портал поставщиков Тюменской области поможет предприятиям в развитии и продвижении продукции

| Фото: https://www.tektorg.ru | Фото: https://www.tektorg.ru

Секция "Портал поставщиков Тюменской области" заработала на федеральной электронной площадке ТЭК-Торг в рамках соглашений, подписанных губернатором Александром Моором, управлением государственных закупок Тюменской области и генеральным директором АО "ТЭК-Торг" Дмитрием Сытиным 3 октября.

Возможности портала и его использование представители малого и среднего предпринимательства обсудили на круглом столе. Открывая его работу, заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков призвал участников диалога к активности.

"Такой прозрачный доступный портал, который позволит нашим поставщикам участвовать в закупках, находить новых партнеров, реализовывать продукцию, был необходим, сегодня мы реализовали этот пилотный проект совместно с "ТЭК-Торг". Технически портал готов, он работает и наша общая задача заполнить его. Когда вы разместите на нем информацию о себе, тогда вас увидят, вы станете участниками электронных закупок. Только когда база наполнится, тогда мы увидим эффект от портала", - сказал Антон Машуков.

По его словам, около тысячи тюменских предприятий активно взаимодействуют с департаментом инвестиционной политики, из них уже зарегистрировались на портале поставщиков более 450. "Это хорошее начало, но в регионе около 63 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и предлагаемым инструментом для развития, продвижения продукции или услуг может воспользоваться каждый. Поэтому наша задача – расширять в будущем представляемые на портале виды деятельности, включить в процесс менее активных, кто еще не заявил о себе, только начинает дело", - отметил Антон Машуков.

Как подчеркнул генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин, портал поставщиков отдельно взятого субъекта России – это пилотный проект компании, еще восемь секций представлены по направлениям: "Госзакупки", "Роснефть", РЖД, "ООО "Газпром бурение" продажа нефтепродуктов, продажа недвижимости".

"ТЭК-Торг - это непросто интернет-магазин, электронная торговая площадка, мы создаем закупочную экосистему, чтобы предоставлять участникам закупок сервис полного цикла. Нам не хватало полной, детальной информации о поставщиках, сейчас мы ее в рамках портала будем накапливать, предлагать заказчикам соседних регионов. Кроме этого можно не только заявить о своей продукции, получить хорошее предложение, но и информацию о мерах поддержки, планируемых мероприятиях, анонсах крупных закупок. Меры поддержки, которые есть у заказчиков, мы будем сращивать с порталом поставщиков-производителей Тюменской области и дальше тиражировать его на другие регионы. Плюс из этого портала мы планируем сделать механизм комплексного развития поставщика, реинвестировать часть транзакционных наших денег в развитие производителей Тюменской области, продвижение их продукции", - поделился перспективами сотрудничества Дмитрий Сытин.

Ирина Кургузова