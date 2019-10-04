Тюменский "Рубин" одержал победу в Ташкенте

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал гостевую победу над клубом "Хумо" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча в Ташкенте закончилась со счетом - 2:1, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

На 18 секунде встречи хозяева реализовали большинство, отличился Павел Здунов. В этот момент на скамейке для штрафников у сибиряков находился Денис Сандер. До перерыва счет остался без изменений. На 28-й минуте уже хозяева остались вчетвером. Численное большинство тюменцы не использовали, на через восемь секунд после возвращения на лед пятого полевого игрока "Хумо" голкипер Роман Смирягин был вынужден капитулировать. После броска Михаила Железнова шайбу в сетку переправил Егор Чугуев.

Третий период проходил в обоюдоострой борьбе, в которой преуспели хоккеисты "Рубина". На 54 минуте Денис Сандер отобрал шайбу у соперника вблизи ворот "Хумо" и хладнокровно бросил в угол. За полторы минуты до завершения матча среднеазиатский коллектив выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но "Рубин" победу удержал.

Подопечные Михаила Звягина победили во всех трех матчах выездной серии. Каждый раз они уступали по ходу матчей, но смогли отыграться и добиться успеха. Тюменцы выиграли все семь гостевых встреч в регулярном чемпионате.