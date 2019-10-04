Тюменских предпринимателей обучат рекламировать бизнес в соцсетях

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Бесплатный тренинг по теме "Таргетированная реклама для бизнеса - платное привлечение клиентов из интернета" пройдет Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 7 октября в 10 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Тренинг проведет системный интернет-маркетолог, владелица интернет-агентства "ФЕРТ" Екатерина Шукалова.

Участники разберут особенности каждого вида рекламы в интернете; алгоритм выбора рекламных каналов в зависимости от особенностей бизнеса, компании, отрасли; шаги по подготовке сайта или социального сообщества к проведению рекламной кампании; правила составления эффективных контекстных объявлений и другие темы.

Регистрация здесь. Контактная информация по телефону: 8-982-932-10-19.