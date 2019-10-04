Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Тобольска готова больше, чем наполовину

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На 64 процента готова взлетно-посадочная полоса в будущем пассажирском аэропорту Тобольска. На объекте работают 1 тыс. 900 человек и 860 единиц техники. К реализации проекта для строительства инфраструктурных объектов привлечено восемь местных подрядчиков и поставщиков, сообщает пресс-служба СИБУРа.

С ходом строительства воздушной гавани во время рабочей поездки в Тобольск и Тобольский район ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Инвестором строительства аэропорта выступила компания СИБУР. За счет средств регионального бюджета строится подъездная дорога к аэропорту, будет отремонтирован участок дороги Тюмень - Вагай", – отметил глава региона.

Параллельно со строительством прорабатывается маршрутная сеть, ведется отбор специализированной компании-оператора, которая возьмет на себя функции по управлению аэропортом, определит оптимальную численность персонала. За счет средств федерального бюджета будет приобретено радионавигационное оборудование.

Напомним, проработка идеи возрождения большой авиации в Тобольске началась по итогам рабочего визита президента России Владимира Путина. В 2013 году, открывая крупнейшее в России производство полипропилена на тобольском предприятии СИБУРа, глава государства дал задание рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске.

Аэропорт строится как пассажирский, ориентированный на жителей и гостей города. Это совместный проект СИБУРа и правительства Тюменской области, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города, в том числе будет способствовать привлечению в Тобольск туристов.

Строительство аэропорта началось в апреле этого года. Он расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) протяженностью 2 тыс. 400 метров и шириной 45 метров, аэровокзала и сопутствующей инфраструктуры. Взлетно-посадочная полоса будет построена до конца этого года, аэровокзал – в 2020 году. Ввод аэропорта запланирован в 2020 году.

Взлетно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321, наиболее часто используемые сегодня для перелетов средней дальности.