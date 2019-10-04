Ишимские буренки получат на обед лакомство с карамельным вкусом

mcx.ru mcx.ru

Новая технология уборки кормовой кукурузы в Ишимском районе позволит получить силос с выраженным карамельным вкусом. Такой корм положительно сказывается на увеличении продуктивности молока.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ишимского района Сергей Максимов. Он пояснил, что раньше кукурузу собирали в виде зеленой массы, а внедрение уборки после заморозков позволило получить на выходе массу с пониженной влажностью, более ценную энергетически, с улучшенными вкусовыми качествами и запахом карамели. К уборке кукурузы аграрии приступят 7 октября, им предстоит собрать урожай с 300 гектаров.

"В целом, уборка подходит к логическому завершению, если погода позволит, то через неделю планируем закончить уборочную страду. На четвертое октября убрано 84 процента площадей при урожайности 26,2 центнера с гектара. Это достойный урожай для нашей климатической зоны, среди соседних районов мы пока в лидерах", - подчеркнул Сергей Максимов.

Он добавил, что продолжается подготовка к посевной 2020 года – засыпка семян, их сортировка и доведение до кондиции. Механизаторы обрабатывают почву под посевы посменно, круглые сутки, чтобы успеть до осенних дождей.

Итоги достижений сельских тружеников будут подведены после завершения уборочной. Лучших хлеборобов наградят в районе и области на празднике "Золотая осень".

Инна Кондрашкина