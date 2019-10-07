Тюменцы могут стать участниками международного инвестфорума в Узбекистане

| Фото: iitr.uz | Фото: iitr.uz

Международный инвестиционный форум "Invest in Tashkent Region" пройдет в Республике Узбекистан 25−26 октября. В Нурафшон Ташкентской прибудут 250 гостей более чем из 50 стран, включая правительственные делегации, инвесторы и представители бизнеса, сообщает Деловой портал регионального правительства.

Предприниматели Тюменской области могут принять в нем участие.

На форуме будет представлен промышленный и инвестиционный потенциал Ташкентской области, а также возможности и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам для ведения бизнеса. Для предпринимателей планируются В2В и В2G встречи.

Форум станет площадкой для расширения контактов, развития и дальнейшего укрепления новых деловых отношений. По его итогам планируется подписание ряда соглашений с инвесторами из стран Евросоюза, Организации экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и Ближнего Востока.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно здесь.