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Тюменцы могут стать участниками международного инвестфорума в Узбекистане

Экономика, 11:58 07 октября 2019

iitr.uz | Фото: iitr.uz

Международный инвестиционный форум "Invest in Tashkent Region" пройдет в Республике Узбекистан 25−26 октября. В Нурафшон Ташкентской прибудут 250 гостей более чем из 50 стран, включая правительственные делегации, инвесторы и представители бизнеса, сообщает Деловой портал регионального правительства.

Предприниматели Тюменской области могут принять в нем участие.

На форуме будет представлен промышленный и инвестиционный потенциал Ташкентской области, а также возможности и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам для ведения бизнеса. Для предпринимателей планируются В2В и В2G встречи.

Форум станет площадкой для расширения контактов, развития и дальнейшего укрепления новых деловых отношений. По его итогам планируется подписание ряда соглашений с инвесторами из стран Евросоюза, Организации экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и Ближнего Востока.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно здесь.

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# инвестиционный форум , Узбекистан

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