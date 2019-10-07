Рекордный урожай зерновых культур получили в агрохолдинге "Юбилейный"

| Фото: пресс-службы агрохолдинга "Юбилейный" | Фото: пресс-службы агрохолдинга "Юбилейный"

166 тыс. тонн зерна разместит в закромах агрохолдинг "Юбилейный". Это рекордный валовой сбор в истории предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.

"Качественные характеристики урожая не уступают количественным – в основном это продовольственная пшеница третьего и четвертого класса. Львиная доля урожая – 60 процентов – с запуском завода "АминоСиб" идет на глубокую переработку. Основными продуктами переработки стали глютен и незаменимая аминокислота лизин", - рассказал генеральный директор "Юбилейного" Сергей Мамонтов.

Он добавил, что работники предприятия обрабатывают около 70 тыс. га посевных площадей – выращивают на них зерновые и зернобобовые культуры. Пахотные земли расположены в трех районах области, урожайность на отдельных полях достигает 50 центнеров с гектара.

Напомним, агрохолдинг "Юбилейный" на рынке более 40 лет, это крупнейший производитель мясных изделий Тюменской области. Его продукцию выбирают более половины жителей региона. Это предприятие замкнутого цикла: мясные изделия вырабатывают из собственного сырья – в "Юбилейном" единовременно содержат 100 тыс. голов свиней. Корма для животных компания производит самостоятельно, обрабатывая более 70 тыс. га посевных площадей.