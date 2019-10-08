Тюменец признан чемпионом турнира "Большой шлем"

| Фото: Международная федерация дзюдо | Фото: Международная федерация дзюдо

Тюменец Муса Могушков стал чемпионом турнира "Большой шлем" по дзюдо в Бразилии. Соревнования проходили с 6 по 8 октября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Триумфатором второго дня в весовой категории до 73 кг стал спортсмен Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", заслуженный мастер спорта Муса Могушков. Борьба за медали в данной категории развернулась среди 28 участников, подопечный тренера Николая Хохлова провел четыре победные схватки, одержав верх над местным дзюдоистом Марсело Контини, Антони Зинггом из Германии, Соичи Хашимото из Японии и в финале над Давидом Лима из Бразилии. Причем, две встречи, в том числе и финальная окончились досрочно, оценкой "иппон".

Победа в турнире добавила Мусе 1000 баллов в счет рейтинга Международной федерации дзюдо.

Всего на бразильском татами за три дня соревнований выступят более 300 дзюдоистов из 55 стран мира.