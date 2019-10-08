Александр Моор: вопрос подготовки кадров остается одним из важнейших в здравоохранении

| Фото: https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

Сфера подготовки медицинских кадров остается одной из приоритетных для тюменского здравоохранения.

Об этом на заседании Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что в последние годы в регионе многое делается для здравоохранения – открываются новые поликлиники, ремонтируются стационары, приобретается современное оборудование. Однако все это будет работать эффективно только при условии наличия высококвалифицированных кадров.

"Фраза "кадры решают все" для тюменского здравоохранения имеет важное значение. За последние годы мы реализовали комплекс мер, включающий в себя повышение заработной платы, социальный пакет, решение жилищных вопросов. Все это позволило сделать мощный рывок по ликвидации дефицита медицинских кадров в регионе. Безусловно, не во всех муниципалитетах этот вопрос решен окончательно, но работа продолжается. Считаю, что задачу кадрового дефицита в медицинских учреждениях регион решил на твердую четверку", - подчеркнул Александр Моор.

В то же время он добавил, что важным остается вопрос постоянного повышения квалификации специалистов. И на решение этой ключевой задачи также направлен национальный проект "Здравоохранение".

Сопредседатель РКАМУ, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко в своем выступлении подчеркнул, что помимо повышения заработной платы, создания хорошего рабочего места, предоставления жилья, специалисту важна возможность дальнейшего повышения квалификации и обучения.

Он напомнил о планах по созданию в стране научно-образовательных центров. Один из них будет открыт в Тюмени, а Сеченовский университет, в свою очередь, готов сотрудничать с регионом и делиться опытом.

"У нас накоплен хороший опыт создания научно-технологического парка биомедицины. Это современные институты, которые занимаются разработками в области молекулярной, регенеративной, трансляционной, персонализированной медицины, бионических технологий биоинжиниринга. Это то, что уже завтра будет создаваться и внедряться в клиническую практику. И наши врачи должны будут уметь владеть этими технологиями не только в Москве, но и в Тюмени и других городах страны. Это даст возможность пациенту получать качественную медицинскую помощь", - сказал Петр Глыбочко.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова подчеркнула, что главный вызов, который сегодня стоит перед медицинским образованием не только России, но и всего мира, - это соответствие запросам, которые выставляет стремительно развивающееся практическое здравоохранение.

"Интеграция между задачами практики и возможностями академического сообщества ей соответствовать – это и есть ключевой вектор развития. Сегодня на устранение кадровых дисбалансов и дефицитов, сложившихся в российском здравоохранении, направлен проект "Медицинские кадры России" национального проекта "Здравоохранение"", - напомнила она.

Напомним, что в заседании Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов в Тюмени участвуют 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей - врачи из Китая, Бразилии и других стран. В настоящее время РКАМУ объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР, и число их растет.

Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Любовь Голышева