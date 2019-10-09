Тюменские энергетики готовы к сезону максимальных нагрузок

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Компания "Россети Тюмень" готова к отопительному сезону 2019-2020 годов – отмечено на всероссийском совещании "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2019/2020 года" на площадке Российской энергетической недели – 2019.

Электросетевые объекты филиалов "Россети Тюмень" имели высокий индекс готовности к отопительному сезону еще в июне этого года по мере окончания на них мероприятий ремонтной кампании. К сентябрю были проведены обучение и подготовка персонала, проверка необходимой документации, готовности к проведению аварийно-восстановительных работ и другие обязательные мероприятия. Сегодня предприятие отвечает всем требованиям, предъявляемым к объектам электроэнергетики во время работы в осенне-зимний период.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду – одна из важнейших задач в деятельности энергетиков, ведь наша цель – обеспечение надежного электроснабжения каждый день, вопреки погодным условиям и другим факторам риска. Коллектив "Россети Тюмень" выполнил все запланированные мероприятия для подготовки к отопительному сезону. Более того, наша компания была признана самой надежной в своем сегменте в рамках рейтинга, составленного агентством "Энергоньюс Медиа" по итогам 2018 года. Уверен, что в этом году мы не только удержим достигнутые показатели, но и улучшим их", – отметил генеральный директор компании Алексей Солдатенко.

На ремонтную кампанию в этом году "Россети Тюмень" направило более 4 млрд рублей. В рамках плановых работ было отремонтировано 96 силовых трансформаторов, 220 выключателей разных классов напряжения, более 140 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ.

Необходимо отметить планомерное сокращение технологических нарушений на объектах "Россети Тюмень": с 813 в 2014 году до 666 – в 2018 и 599 – в 2019.