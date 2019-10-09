  • 9 октября 20199.10.2019среда
  • USD64,8672
    EUR71,2372
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Для предпринимателей региона пройдет семинар "Правовые аспекты экспорта"

Экономика, 16:54 09 октября 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Семинар "Правовые аспекты экспорта" пройдет в конференц-зале Дома здоровья (Тюмень, ул. Водопроводная, 30) 14 октября с 10 до 18 часов, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В семинаре описаны международно-правовые акты, регулирующие внешнеторговую деятельность (в частности, Венская конвенция и термины Инкотермс®); особенности международного частного права, актуальные на этапах приглашения иностранного покупателя к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгового контракта; и другое.

Теоретическая часть образовательной программы подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. После прохождения итогового тестирования слушатели получат удостоверение Образовательного проекта РЭЦ.

Участие в семинаре бесплатное. Формат проведения: очный.

Для участия необходимо до 11 октября включительно заполнить заявку на сайте www.exportedu.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обучение , предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 09.10.2019Для предпринимателей региона пройдет семинар "Правовые аспекты экспорта"
16:21 09.10.2019Делегация Тюменской области представит АПК региона на выставке "Золотая осень"
14:32 09.10.2019 На Ямале завершается ремонт региональных трасс
10:30 09.10.2019Тюменские энергетики готовы к сезону максимальных нагрузок