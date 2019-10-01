Золотая монета 200 рублей выйдет в обращение в 2021 году

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Золотая монета 200 рублей выйдет в новой серии "Атомный ледокольный флот России", запланированной на 2021 год, сообщает пресс-служба Центробанка.

Это будет самый крупный номинал 2021 года. Тогда же предполагается отчеканить монеты в новых сериях "Космос" и "Изобретения России".

Выпуском памятных монет из драгоценных металлов будут отмечены юбилеи выдающихся личностей: 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения поэта Н. А. Некрасова, 200-летие со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского, 100-летие со дня рождения физика А. Д. Сахарова.

Также выйдут драгоценные монеты к 800-летию основания Нижнего Новгорода и в честь юбилеев значимых для России исторических событий.

Творчеству Юрия Никулина будут посвящены монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

Кроме того, в 2021 году новыми монетами пополнятся регулярные серии: "Выдающиеся личности России", "Памятники архитектуры России", "Сокровищница мировой культуры", "Российская Федерация", "Вооруженные силы Российской Федерации" и ставшая популярной среди коллекционеров серия "Российская (советская) мультипликация".