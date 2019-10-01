Выпускница школы социального предпринимательства открыла в Ялуторовске фитнес-клуб

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Выпускница школы социального предпринимательства открыла фитнес-клуб в Ялуторовске, сообщает региональный департамент инвестиционной поддержки и государственной поддержки предпринимательства.

Александра Василенко прошла обучение в школе социального предпринимательства в 2017 году. В процессе учебы она разработала и презентовала проект студии женского фитнеса "F-studio" в Ялуторовске. В 2018 году Александра зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и воплотила свой проект в жизнь. В сентябре 2019 года "F-studio" исполнился один год.

Территория женского фитнеса "F-studio" расположена в здании делового дома "Сретенский". В цокольном этаже находятся тренажерный и гимнастический залы, в мансарде - зал для занятий йогой. Занятия проводят сертифицированные тренеры.

Также фитнес-клуб реализует социальные проекты совместно с АНО "Пристань добрых дел", которые направлены на поддержание активного долголетия людей предпенсионного и пенсионного возраста, участвует в городских мероприятиях и является партнером городских муниципальных проектов: "Мисс Ялуторовск", "Августовские спасы", "День Семьи", "Супермама" и другие.

"Проект "Школа социального предпринимательства" получит свое развитие и продолжение. Уже принято решение о проведении в 2019 году еще одного потока школы в Тюмени, совсем скоро стартует прием заявок", - отметила руководитель центра инноваций социальной сферы фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Князева.