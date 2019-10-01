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Мини-футбольный сезон в Созоново открыли блиц-турниром

Спорт, 17:05 14 октября 2019

МАУ ЦФСР "Лидер" во ВКонтакте | Фото: МАУ ЦФСР "Лидер" во ВКонтакте

Мини-футбольная команда ООО "Колос" из Ембаево стала обладателем Кубка центра физкультурной и спортивной работы "Лидер". Открытие мини-футбольного сезона прошло 13 октября, сообщает администрация Тюменского района.

В блиц-турнире на новой уличной мини-футбольной площадке в с. Созоново встретились девять команд. Второе место завоевали футболисты завода "Сибнефтемаш". На третьем месте команда из Каскары.

Также в числе участников открытия мини-футбольного сезона были команды из Яра, Ембаево, Тураева, Янтыка, Борков и Созоново.

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# мини-футбол , Созоново

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