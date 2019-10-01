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В Тюмени пройдет первенство УФО по скалолазанию

Спорт, 09:26 16 октября 2019

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Первенство Уральского федерального округа по скалолазанию пройдет в Тюмени с 3 по 6 декабря.

Соревнования будут проводиться в трех возрастных группах: 10-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Участники выявят сильнейших в лазании на трудность и скорость и боулдеринге.

4 и 5 декабря состоятся соревнования в лазании на трудность и скорость, а также квалификация в боулдеринге. 6 декабря пройдут финальные состязания в лазании на трудность и в боулдеринге, пройдет награждение победителей. Итоги подведут в личном и командном зачете.

Соревнования будут проходить в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского 12).

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# скалолазание

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