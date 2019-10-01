"Олимпийский экспресс" побывал в Заводоуковске

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Известные тюменские биатлонисты Павел Вавилов и Галина Куклева в формате "Сто вопросов чемпионам" встретились со школьниками Заводоуковска, сообщает администрация городского округа.

Они рассказали о том, как пришли в спорт, какую роль сыграли занятия лыжными гонками и биатлоном в их жизни и какой они прошли спортивный путь.

Отвечая на вопрос "В чем секрет успеха?", спортсмены призвали ребят активнее записываться в секции, вести здоровый образ жизни, готовиться и выполнять нормативы комплекса ГТО.

Совместно с представителями мини-футбольного клуба "Тюмень" в этот день был организован мастер-класс по футболу, в котором приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы отделения футбола.

Мастер спорта, чемпион России, действующий игрок МФК "Тюмень" Иван Лобков и тренер по мини-футболу команды "Тюмень-дубль" Сергей Марадуда провели тренировку с юными футболистами, поделились секретами мастерства, рассказали ребятам о значимости футбола, о своем клубе и его успехах и подарили футбольные мячи.

Встречи с именитыми спортсменами проходят в рамках проекта "Олимпийский экспресс" Олимпийского совета Тюменской области.