Ямальские земледельцы собрали рекордный урожай картофеля

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400 тонн картофеля собрано с полей ямальских предприятий по итогам уборки, это на 50 тонн больше, чем в 2018 году, сообщает правительство ЯНАО.

Несмотря на затяжную весну и позднее начало посевной кампании, которая пришлась на конец июня, аграриям удалось вырастить и собрать урожай. А всего за последние два года объемы производства картофеля в округе выросли на 60 %.

Почти половина всего урожая пришлась на Салехард – на счету ООО "Ямальский картофель" 180 тонн картофеля, убранного с 16 га земли. В этом году предприятие прирастило посевные площади еще двумя гектарами. В агрофирмах "Приполярная" и "Толькинская" в Красноселькупском районе собрано 115 тонн картофеля. На предприятии МСП "Мужевское" в Шурышкарском районе урожай картофеля составил около 100 тонн.