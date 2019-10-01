Валовый сбор картофеля в Тюменской области достиг 121,6 тысяч тонн

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Валовый сбор картофеля на полях агрофирмы КРиММ составил 121,6 тыс. тонн по данным на 16 октября.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"В 2018 году этот показатель был равен 103 тысячи тонн, - подчеркнул он. – Это существенный рост. И не за счет увеличения площадей, а за счет работы с почвой, орошения, минеральных подкормок, за счет совершенствования технологических подходов в производстве картофеля. Отсюда и урожайность 305 центнеров с гектара – самая высокая в Уральском федеральном округе".

Уборка картофеля на тюменских полях еще не завершена - убрано 96% площадей. Уборочные работы сдерживают обильные осадки. В сентябре например, их выпала двухмесячная норма.

"Надеюсь, что в ближайшие дни хозяйства завершат уборку "второго хлеба" и результаты будут немного иными", - отметил Владимир Чейметов.

Борис Олейник