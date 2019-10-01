Предоставление участков многодетным семьям обсудили в Тюмени

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

8 тыс. 189 участков предоставлено многодетным семьям региона с начала реализации закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". Проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при реализации программы и ее перспективы, обсудили участники круглого стола в Тюменской областной думе 16 октября.

"Сегодня у органов местного самоуправления есть понимание о том земельном ресурсе, который необходим для удовлетворения имеющейся очереди и на перспективу. Сегодня на учет ежегодно дополнительно встают около ста пятидесяти семи семей, - сообщил директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев. – Таким образом, есть понятный, долгосрочный план реализации программы".

По его словам, мониторинг показал, что на 1 июля 2019 года только 9 % семей перепродали предоставленные участки. "Процент некритичный, он приходится преимущественно на Тюмень и Тюменский район. Отмечу также, что сегодня расходы на инженерную подготовку участка значительно, в разы превышают стоимость его продажи. В Тюмени она, например, не превышает девятисот тысяч рублей".

На 4-5 баллов из 5 возможных оценили действующий порядок предоставления земли участники проведенного в июле-сентябре 2019 года социологического опроса. Среди высказанных предложений, в частности, возможность заменить бесплатный земельный участок денежным эквивалентом и предоставлять участок в удобном для семьи месте, в том числе по месту прописки или проживания. Также участники опроса высказались за индивидуальный подход при определении размера участка исходя из количества детей в семье.

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

"Если рассмотреть вопрос о размере участка с учетом детей более детально, становится понятно, что на практике это сложно реализовать, - считает депутат областной думы, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова. – Так, например, при подаче документов в семье может быть трое детей, а при подходе очереди на получение – уже четыре и даже больше. Размер участка уже определен, но его придется менять, а это существенно замедлит скорость реализации программы".

Также, по мнению депутата, причиной того, что некоторые полученные многодетными участки остаются пустовать, является отсутствие у семьи финансовых возможностей начать строительство дома. "Считаю, что в этом вопросе нам следует обратить внимание на опыт других регионов, например, выбрать определенные формы поддержки семьи при переезде за город либо в использовании участка в иных целях", - отметила Елена Кашкарова.

В настоящее время земельные участки принятым на учет в Тюмени многодетным семьям предоставляются в с. Кулига, многодетным Тюменского района – в д. Речкина и Криводанова. Право на первоочередное предоставление имеют семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. На 1 сентября 2019 года заявки поступили от 512 таких семей, участки уже предоставлены 481 семье.

"Сегодня благодаря принятым поправкам к закону у многодетных семей появилась возможность заменить непригодный для строительства дома участок на другой, - напомнил участникам круглого стола зампредседателя комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев. – Отмечу также, что далеко не каждая семья сегодня решится начать строительство, не зная, когда появятся доступная школа, детский сад, автобусные перевозки и другая инфраструктура".

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

По мнению координатора проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи" Виктора Рейна, важно, чтобы вопросы предоставления многодетным земельных участков решались системно и комплексно. В этом направлении в Тюменской области идет серьезная работа, однако есть и проблемные моменты. Например, зачастую у семей нет возможности построить дом на полученной земле. При этом число многодетных семей увеличивается, поэтому необходимо тщательно рассмотреть все предложения. Например, возможность выработать механизм предоставления социальной ипотеки.

Подводя итоги встречи, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин отметил, все эти вопросы будут и в дальнейшем мониториться и решаться. Результатом работы должна стать возможность у семей не только строиться на выделенных участках, но также полноценно учиться, отдыхать и работать.

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Николай Ступников