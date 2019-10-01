В Тобольске любители скандинавской ходьбы прошлись на скорость

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 100 человек приняли участие во втором этапе фестиваля по скандинавской ходьбе "Шагать по жизни здорово" в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском комитете по физической культуре и спорту, состязания состоялись на территории Тобольского кремля. На старт вышли спортсмены в возрасте от 50 до 80 лет. Самым возрастным участником стала 81-летняя Лидия Гольдман. Женщины преодолевали дистанцию в 1,5 км, мужчины проходили трехкилометровый отрезок.

По результатам общих стартов наградили самых быстрых спортсменов в 10 возрастных категориях. Среди женщин быстрее всех дистанцию преодолела Клавдия Кошко. 1,5 км она прошла за восемь минут ровно. У мужчин победу на трехкилометровом отрезке одержал Александр Моностырев. Его результат 16 минут 59 секунд.

Победители и призеры получили награды от центра спортивной подготовки Тобольска и спортивных школ города.

В 2020 году фестиваль скандинавской ходьбы "Шагать по жизни здорово" планируют внести в календарь официальных городских соревнований. Состязания будут проводиться дважды в год: весной и осенью.

Евгений Новосёлов