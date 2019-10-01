В Тюменской области завершили уборку урожая

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Уборочная кампания завершена в Тюменской области. С полей убраны все зерновые, зернобобовые, технические культуры, картофель и овощи открытого грунта, сообщает региональный департамент АПК.

Первыми в регионе были убраны с полей зерновые и зернобобовые культуры. С площади 659,5 тыс. га аграрии получили урожай – 1 млн 616,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 24,5 центнеров с гектара. По оперативным данным, на конец октября по данному показателю тюменские хлеборобы занимали первое место среди субъектов Уральского федерального округа.

На 100 % убраны и площади с посеянными техническими культурами. Это 37,8 га. Валовой сбор составил 43,2 тыс. тонн при урожайности 11 ц/га.

Урожай картофеля составил 260 тыс. тонн. Урожайность 302 ц/га. По данному показателю тюменские картофелеводы занимают первое место по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Весомую урожайность показали и тюменские овощеводы — 490 ц/га. Это позволило с площади в 1 тыс. 424 га собрать 69 тыс. 730 тонн. Из них более 28 тыс. тонн капусты, 24 тыс. тонн моркови, 14 тыс. тонн свеклы, более 3 тыс. тонн лука. По урожайности овощей тюменцы занимают первое место по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока и держат третье место среди субъектов РФ.

В настоящее время работа на полях области продолжается. Аграрии готовятся к следующему сельскохозяйственному сезону и проводят осеннюю обработку почвы. Обработано 723 тыс.га - 97 % от плана.