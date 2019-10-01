Дмитрий Осипов: тюменские депутаты сообща работают на благо города

Руководители фракций политических партий в Тюменской городской думе подвели итоги первого года работы думы VII созыва. Главным в этот период для депутатов стала систематизация наказов тюменцев, общение с избирателями на личных приемах, активное участие в решении городских вопросов и работа над принятием важных нормативных правовых документов.

Руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов: "По итогам года работы городской думы VII созыва удалось сохранить позитивную динамику, к которой тюменцы уже привыкли. В ноябре прошлого года приняли очень амбициозный бюджет – более 30 миллиардов рублей. Фракция "Единая Россия" в Тюменской городской думе единогласно поддержала этот стратегический документ, потому что именно через бюджет реализуются буквально все мероприятия в различных сферах жизнедеятельности города".

Еще одно важнейшее направление – исполнение наказов жителей Тюмени, которые поступили единороссам в ходе избирательной кампании. Именно они легли в основу депутатской работы и сегодня выполняются в рамках муниципальных программ. Держим на контроле национальные проекты, которые реализуются за счет средств муниципального бюджета, а также совместно с коллегами-единороссами по Государственной думе и региональному парламенту сопровождаем проекты, которые осуществляются на территории города за счет регионального и федерального бюджетов.

Руководитель фракции ЛДПР Мурат Тулебаев: "По опыту прошлого созыва хочу сказать, что первый год всегда самый активный, оперативный и полезный для депутатов, потому что энергии много, особенно у тех коллег, которые избрались в думу впервые. Члены фракции ЛДПР провели этот год на встречах с избирателями – надо было отвечать на вопросы, которые задавали горожане в период предвыборной кампании. Было и несколько нормотворческих инициатив. К примеру, мы предлагаем, чтобы тюменские школьники могли ездить все 12 месяцев в году по субсидированным ставкам, то есть оплачивать всего 20 процентов от стоимости билета. Думаю, что получится эту инициативу провести в Тюменской городской думе и коллеги нас поддержат".

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов: "Фракция КПРФ в Тюменской городской думе состоит из трех депутатов. Они работают во всех комиссиях и дополнительных группах, которые созданы в думе. Все наказы жителей, поступившие в адрес депутатов, включены в перечень наказов и до конца созыва будут выполнены. В думе VII созыва у депутатов сложились товарищеские отношения, несмотря на то, что у нас разные политические платформы. Мы работаем дружным единым коллективом на благо тюменцев".

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев: "Считаю, что фракция отработала первый год достойно. Удалось выстроить плодотворные отношения с органами власти. Основное внимание уделяли обращениям, поступившим от горожан. Людей волнуют вопросы, связанные с работой ЖКХ, подготовкой к зимнему периоду. К примеру, я со своими помощниками и коллегами-депутатами проверял благоустройство дворовых территорий, отрабатывал проблемные вопросы. Отмечались также сбои по капитальному ремонту крыш. Все эти вопросы были взяты на контроль и доведены до логического завершения. Надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно трудиться и совместно с жителями Тюмени решать важные для города вопросы".

Татьяна Тихонова