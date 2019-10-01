Моор назвал налоговые льготы эффективным инструментом создания благоприятного инвестклимата

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Налоговые льготы - один из самых действенных и эффективных инструментов создания благоприятного инвестиционного климата. Так прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор региональный закон "О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков", который принят на заседании областной думы 24 октября.

"Важно понимать, что налоговая льгота это не деньги, которые отданы предприятиям на какие-либо нужды, это деньги, которые инвестируются в создание нового объекта, в развитие действующего производства, - отметил губернатор. - Если мы посмотрим, как рос индекс промышленного производства, то увидим, что во многом те предприятия, которые эти льготы получают, а это предприятия, реализующие инвестпроекты – СИБУР, Роснефть, Сургутнефтегаз, компании других секторов экономики, они и дают тот прирост инвестиций, который есть в регионе из года в год, и тот высокий темп роста промышленного производства, которым мы гордимся, и который всегда был выше среднероссийского".

Александр Моор подчеркнул, что эффект от применения системы налоговых льгот в экономике Тюменской области, очевиден. Помимо того, что созданы высокооплачиваемые рабочие места, открываются новые производства, бюджет пополняется и строятся детские сады, школы, оказываются различные меры социальной поддержки.

Губернатор отметил, что среди регионов России идет серьезная конкуренция за каждого потенциального инвестора.

"Закон, который сегодня принят – это хороший сигнал для инвесторов о том, что в Тюменской области подход и правительства и депутатского корпуса к поддержке инвесторов – стабилен. Мы эффективно управляем таким важным инструментом как налоговые льготы, используем другие меры поддержки. Это важно и для тех инвесторов, которые еще не работают в нашей области, - заявил Александр Моор. - В регионе стабильный инвестиционный климат, есть понимание подходов к этим вопросам, и это нам позволяет вести активные переговоры с потенциальными инвесторами".

Принятый 24 октября закон устанавливает на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов преимущества по уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного налога.

Закон предусматривает продолжение государственной поддержки отдельных приоритетных отраслей экономики региона и пролонгацию ряда действующих льгот. Основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов.

Планируется сохранить налоговые льготы держателям инвестиционных проектов Тюменской области, резидентам зон экономического развития, организациям, заключившим специальный инвестиционный контракт, а также индустриальным паркам.

У каждой льготы, по словам Александра Моора, должна быть своя эффективность.

"И если потребуется ввести новые льготы для новых налогоплательщиков, мы будем предлагать думе включать такие категории, если они приведут в регион инвесторов", - заверил он.

Борис Олейник