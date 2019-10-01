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О снижении нагрузки на бизнес расскажут на семинаре в Тюмени

Экономика, 09:28 28 октября 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

О контрольно-надзорной деятельности предпринимателям малого и среднего бизнеса расскажут на семинаре службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области 14 ноября в 10 часов.

Как сообщает служба омбудсмена, спикерами выступят руководители региональных управлений Федеральной антимонопольной службы и Федеральной налоговой службы.

На встрече предлагают обсудить снижение нагрузки для малого и среднего бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности ФАС России. Также спикеры дадут информацию об актуальных изменениях 2019 года в системе государственных закупок, расскажут о правоприменительной практике по пресечению недобросовестной конкуренции, поговорят об имущественных налогах физических лиц.

Дополнить повестку семинара можно до 7 ноября, предложения можно выслать на электронную почту: ombudsmanbiz72@mail.ru.

Семинар пройдет в Тюмени по адресу ул. Советская, 61, 2 этаж (конференц-зал). Начало в 10 часов, регистрация участников - с 9 часов 30 минут. Требуется предварительная регистрация по телефону 8 (3452) 42-67-22 или на почту ombudsmanbiz72@mail.ru.

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# бизнес-омбудсмен , малый и средний бизнес

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