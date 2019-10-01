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Александр Моор: в работе по реализации нацпроектов важным партнером стал частный бизнес

Политика, 16:28 25 октября 2019

admtyumen.ru

Национальные проекты, реализуемые в стране по инициативе президента России Владимира Путина, гармонично вписались в действующую в Тюменской области систему региональных государственных программ социально-экономического развития.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на совещании, посвященном реализации в регионе национальных проектов, которое проходит под председательством полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

"Реализация национальных проектов стартовала в 2019 году во всех регионах страны. Масштаб и объем поставленных задач потребовал активного взаимодействия с федеральными органами власти и сотрудничества с муниципалитетами. Важнейшим партнером в работе по воплощению нацпроектов в жизнь стал для нас частный бизнес", - отметил губернатор.

Усилия и средства государства и бизнеса консолидируются для решения задач по повышению производительности труда, расширению экспорта, развитию цифровых технологий, решению экологических вопросов.

"Особое внимание мы уделяем наиболее емкому по набору мер и объему финансирования социальному блоку национальных проектов, которые напрямую направлены на повышение качества жизни людей", - подчеркнул Александр Моор.

На реализацию национальных проектов в 2019 году в Тюменской области предусмотрено израсходовать более 20 млрд рублей из всех источников финансирования. Для достижения национальных целей мобилизовано 78% от общего объема бюджетных расходов региона в рамках областных госпрограмм.

"Не так давно работа нашего региона по реализации национальных проектов была оценена аппаратом полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Нам помогли выявить узкие места, над которыми предстоит поработать. Важнее всего для нас - конкретные результаты, реальные позитивные изменениям в жизни людей", - подчеркнул Александр Моор.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Путин , национальные проекты , Николай Цуканов

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