Герои Отечества: Михаил Поздняков установил 31 мировой авиационный рекорд

фото газеты "Красная звезда" фото газеты "Красная звезда"

Михаил Поздняков установил 31 авиационный мировой рекорд на самолетах Ту-95МС и Ту-160. Налетал более 6 тыс. часов, в том числе испытательный налет — около 3 тыс. часов.

Указом президента Российской Федерации от 16 декабря 1997 года за мужество и героизм при испытании новой авиационной техники полковнику Михаилу Позднякову присвоено звание Героя Российской Федерации. В канун Дня Героев Отечества в Викуловском народном краеведческом музее пройдут уроки памяти "Прыжок в легенду", посвященные землякам - Героям Советского Союза, Герою Российской Федерации.

Михаил Поздняков родился 7 октября 1947 года в деревне Еловка Викуловского района. О небе деревенский мальчишка грезил с того дня, когда увидел прилетевший в Еловку Ан-2. Заинтересовался авиацией, начал читать книги о летчиках. А уж когда Юрий Гагарин совершил свой полет в космос, решил поступить в то же училище, где учился Гагарин - в Оренбургское высшее военно-авиационное училище летчиков. Он окончил его в 1969 году. И затем пять с половиной лет (1969—1974) был летчиком-инструктором Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

"Вообще я мечтал стать космонавтом, - признавался он в одном из интервью, - но… летно-испытательная деятельность так увлекла меня, что всю жизнь я посвятил ей".

В декабре 1980 года Михаил Поздняков с экипажем из четырех человек испытывали новый самолет - Ту-22М3. "Неожиданно самолет вошел в штопор, все наши попытки вывести из него машину не удались. Пришлось катапультироваться. Люди не пострадали. Видимо, при подготовке к полету или при его выполнении была допущена ошибка", - рассказывает он.

А в 1984 году при испытаниях А-50 в непосредственной близости машины от земли отказала система управления. И только благодаря профессионализму, мужеству и хладнокровию Михаила Позднякова катастрофа была предотвращена.

В 1998 году полковник Михаил Поздняков был уволен в запас. До 2001 года работал ведущим инженером в ГЛИЦ имени В. П. Чкалова. Затем переехал в Волгоград. Работает в отделе по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с воинскими частями аппарата главы областной администрации.

Борис Олейник