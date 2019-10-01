Жители села Ситниково с горечью и болью вспоминают Юрия Пермина

Фото центра информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района Фото центра информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района

На протяжении уже 18 лет жители села Ситниково с горечью и болью вспоминают Юрия Пермина.

"Почему хорошие люди быстро уходят из жизни?" - таким риторическим вопросам задалась ученица 11 класса Ситниковской средней школы Омутинского муниципального района Наталья Григорьева, принявшая участие в областном конкурсе сочинений "Герои живут вечно".

" На самом деле, присутствие таких людей всегда кажется коротким, - написала она. - …. Но люди точно запомнят человека, прожившего короткую жизнь, наполненную добрыми поступками, любовью и, успевшему в свой короткий жизненный век, сделать многое для других людей. Так, жители села Ситниково с горечью и болью вспоминают Пермина Юрия Анатольевича - жителя села Ситниково, ученика школы, спортсмена и активиста, трагически сложившего голову в Чечне".

Не будет исключением и нынешний год. Накануне Дня Героев Отечества в Ситниковской школе пройдут классные часы, посвященные его памяти, сообщили в администрации Омутинского муниципального района.

Юрий Пермин родился 19 октября 1977 года в селе Ситниково. В школе учился хорошо, интересовался многими науками, но судьбу его определили поездка по местам боев в годы Великой Отечественной войны, которой его наградили за хорошую учебы и примерное поведение. Он стал курсантом Тюменского Высшего военно-инженерного командного училища.

И вступительные, и государственные экзамены сдал на "отлично". И сам настоял на том, чтобы распределили его служить на Северный Кавказ. Служил в Зеленокумске Ставропольского края, Дагестане, а потом в Чечне… По рассказам сослуживцев, он 45 раз ходил на операции и 2 января мог не ходить на задание, но в очередной раз пошел на боевую операцию.

О трагической гибели Юрия семье сообщило командование: " Произошло это в Аргунском ущелье. БТР сопровождения командира полка попал в засаду под прямой огонь из гранатомета. Юрий погиб сразу, остальные ранены".

Аргунское ущелье - одно из самых крупных по протяженности ущелий Кавказа. А во времена первой и второй Чеченских войн это ущелье являлось важным стратегическим пунктом. К началу декабря 1999 года там развернулись ожесточенные бои.

Офицер Российской Армии Юрий Пермин посмертно награжден орденом Мужества.

В Ситниковской школе каждый год проходит мероприятие, посвященное солдатам, воевавшим в Афганской и Чеченской войнах. Школьники и односельчане приносят цветы на могилу и к мемориальной доске Юрия Пермина, зажигают свечу Памяти.

"А в душе горит огонек надежды на то, что не будет больше кровопролитий, что не зря они – молодые мальчишки - сложили голову, защитили нас, - написала в своем сочинении Наташа Григорьева. –

Зачем на Земле

Эти войны нужны?

Давайте жить в мире,

В согласье, в любви.

Такие люди, как Юра, не уходят из жизни, они навсегда остаются в памяти народной. Я точно знаю - Герои живут вечно".

Борис Олейник