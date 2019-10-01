Итоги Кубка города по карате подвели в Тюмени

| Фото: департамента по спорту администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту администрации Тюмени

Полина Сорокина заняла первое место среди девочек 10-11 лет в соревнованиях на кубок Тюмени по карате. Состязания прошли на спортивной арене ДЮСШ "Водник", сообщает департамент по спорту администрации города.

На втором месте Екатерина Резник, на третьем – Валерия Ельцина.

Среди мальчиков 10-11 лет в ката лучше всех показали себя спортсмены ГАУ ТО "ОСШ карате": Владислав Лазарев, Сергей Скосырев, Марк Коротких и Евгений Попов. В возрастной группе 12-13 лет первое место занял Александр Герасимов, второе – Азат Шадыбеков, третье – Семен Завгородний и Максим Исаев.

Среди юношей 12-13 лет в категории более 55 кг лидером стал Егор Толмачев, за ним расположился Кирилл Кривоногов, а завершили тройку победителей Виктор Аксенов и Матвей Велижанин.

В категории до 40 кг в список лидеров вошли спортсмены ГАУ ТО "ОСШ карате": Артем Кречетников, Владимир Горбатенко, Никита Конин и Артем Мифтахов. В категории до 45 кг также лидировали ребята из ГАУ ТО "ОСШ карате": Мухамед Абдулла, Павел Головин, Ярослав Горбатенко и Никита Зеленин

Победители и призеры в каждой весовой категории были награждены медалями и дипломами.