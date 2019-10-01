У тюменских риелторов появляется новая сфера деятельности – недвижимость на селе

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Для тюменских риелторов и специалистов в сфере недвижимости открывается новая перспективная сфера деятельности – жилищное строительство на селе. Об этом заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн на открытии XX ежегодного областного форума "Недвижимость - 2019", который работает 31 октября в большом зале Тюменской областной думы.

В общем объеме жилья, которое вводится ежегодно, только 1% приходится на 23 муниципальных образования региона, 80% - это жилье в Тюмени, 6% - в Тобольске, остальные - на другие города.

"И если идет акцент смещения интересов в сторону сельских территорий – для вас открывается новая сфера деятельности, которую нужно грамотно построить на ближайшие, по крайней мере, 3 года, - обратился он к собравшимся. - Программа обустройства сельской территории, в которой малоэтажное строительство поставлено как приоритетное направление, предполагает, что к 2025 году мы должны выйти на уровень 60% удельного веса малоэтажного строительства в общем объеме вводимого жилья. Это значит, что 60 процентов нашего населения, проживающего на селе, должны улучшить свои жилищные условия. Россельхозбанк сегодня предоставляет ипотеку под 0,5-3% для конкретного застройщика, для того, чтобы решить проблему строительства жилья в сельской местности. И мы понимаем, что сегодня - это одна из составляющих выполнения поставленной задачи".

XX ежегодный областной форум "Недвижимость - 2019" собрал, по данным организаторов более 500 участников – профессионалов рынка недвижимости из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Пыть-Яха, Сургута, Нижневартовска и других городов. По оценке специалистов, это самое масштабное мероприятие рынка недвижимости.

Борис Олейник