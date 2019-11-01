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Владислав Чернов назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области

Политика, 19:26 01 ноября 2019

admtyumen.ru

Владислав Чернов назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области. Распоряжение подписал губернатор Александр Моор 1 ноября.

Владислав Чернов родился в г. Макушино Курганской области. В 2004 году окончил юридический факультет Института государства и права ТюмГУ по направлению "Юриспруденция". С 2013 года он работал заместителем председателя областного комитета по делам национальностей.

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