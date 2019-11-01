В Тюменской области увеличились объемы производства мяса, молока и яиц

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В Тюменской области продолжается рост объемов производства основных видов животноводческой продукции.

За 9 месяцев 2019 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса (в живом весе) возросло на 3,8% и составило 102,7 тыс. тонн, производство молока увеличилось на 3,6% до 429,9 тыс. тонн, яиц – на 4,3% до 1 180,2 млн штук.

Высокие темпы прироста обеспечили сельскохозяйственные организации Тюменской области: производство мяса (в живом весе) увеличилось на 5,4% (до 85,9 тыс. тонн), молока – на 9,1% (до 269,0 тыс. тонн), яиц – на 4,4% (до 1 121,4 млн штук).

"Переработка сельхозпродукции и повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках — одна из основных задач. Мы продолжаем работу по привлечению инвестиций в региональный агропромышленный комплекс и готовы к сотрудничеству как с тюменскими агропредприятиями, так и с инвесторами из других регионов России", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Существенный прирост производства молока достигнут в основном за счет увеличения продуктивности скота. Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре текущего года увеличился (по сравнению с январем-сентябрем 2018 года) на 7,5% и составил 5 561 кг.