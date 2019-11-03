"Рубин" выиграл десятый матч подряд

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" по буллитам одолел команду "Горняк" в Учалах в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Победа стала десятой подряд, отмечает пресс-служба ХК.

Мачт окончился счетом 4:3. В этой встрече проблемы у сибиряков возникали из-за удалений. Счет на 11 минуте хозяева открыли в двойном большинстве. В первом периоде рубиновцы получили 10 минут штрафа, а их оппоненты – четыре.

В атаке рубиновцев прорвало в начале второго периода. Третий отрезок прошел в борьбе на встречных курсах. Вперед учалинцы вышли на 52 минуте, реализовав большинство. Рубиновцы достаточно быстро восстановили паритет. Отскочившую шайбу направил в цель Михаил Железнов. По баллу заработали Егор Бабенко и Станислав Калашников. На 59 минуте "Горняк" вновь получил большинство, но тюменцы уверенно оборонялись и овертайм начался в формате "4 на 3".

В пять дополнительных игровых минут победитель не был выявлен и оппонентов рассудила серия буллитов. У сибиряков свои попытки реализовали Ячменёв и Железнов, который и принес рубиновцам викторию.

"Хозяева имели преимущество. В быстроте в мобильности. Нам приходилось догонять по счету. В меньшинстве мы пропустили три шайбы. Есть, над чем подумать. Я доволен результатом, мы показали хороший хоккей. Проигрывали, но проявили бойцовские качества, догнали соперника. Характер самоотверженность – это присутствовало. Ведь "Горняк" ближайший нас преследователь, конкурент, за попадание в плей-офф, поэтому вдвойне рады положительному исходу матча. Едем дальше..." - сказал на пресс-конференции главный тренер ХК "Рубин" Михаил Звягин.

Следующий матч тюменский клуб сыграет в Орске с "Южным Уралом" 4 ноября.